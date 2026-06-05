NHKの番組をPRする公式Xアカウント「NHK PR」が6日、【NHK演芸NEWS】と題して更新。日本テレビ系演芸番組「笑点」番組公式Xが4日に、7日の放送で「重大発表」をすると告知したことを踏まえ「今週は某局の演芸番組の60年が話題になりましたが…NHK的には、桂米丸さんが司会を務めた『お好み演芸会』60本余りのほか『お笑い招待席』『テレビ演芸館』『寄席中継』発掘されました。▼落語好きの皆様、こちらです▼」と報告した。NHKに