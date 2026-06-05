中国メディアの新民晩報によると、中国のコーヒーチェーン「瑞幸咖啡（ラッキンコーヒー）」のラテを「氷抜き」で注文した男性が疑問の声を上げた。この男性が注文したのは容量596ミリリットルと表示された超大サイズのラテ。商品を受け取ったところ、「氷抜きにしたカップにはかろうじて半分を超える程度の量しか入っていなかった」といい、男性が店のスタッフに疑問を投げ掛けると返ってきたのは「これは会社の標準