拡大傾向にあるミドル・クラス市場がターゲットビー・エム・ダブリューは、BMW Motorradの新型モデル「F 450 GS（エフ・ヨンヒャクゴジュウ・ジーエス）」の注文を、専用ウェブサイトで2026年5月19日より開始しました。納車は2026年9月上旬から順次開始される予定です。F 450 GSは、拡大傾向にあるミドル・クラス市場をターゲットとした戦略的なモデルであり、GSファミリーの次なる一歩として開発されました。【画像】新たな「