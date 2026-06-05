安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の正副議長は5日、「取りまとめ案」について合意しました。各党・各会派に案を示し、来週中の合意を目指します。森衆議院議長「それぞれ（各党・各会派）の意見を十分に考慮に入れ、最良のものにしたつもりであります」立法府の総意として、5日、取りまとめられた案では、皇族の数を確保するため「女性皇族が結婚後も皇室に残る案」と、「皇族が旧宮家の男系男子を養子に迎える案」を基本的に容