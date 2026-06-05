日本政府はアメリカ主導のAIで科学技術を抜本的に改革する国家プロジェクトに世界で初めて国際パートナーとして参画することを明らかにしました。【映像】松本文科大臣「AI for Science先進国の地位を築く」松本文科大臣「AI研究で世界をリードする米国との戦略的連携によりまして我が国がAI for Science先進国の地位を築くことを目指してまいります」政府はきょう、アメリカの「ジェネシス・ミッション」との連携を発表しまし