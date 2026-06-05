ＴＢＳ系「人生最高レストラン」が５月３０日に放送され、加藤浩次がＭＣを務めた。この日は、千鳥・大悟がゲスト出演。大悟は、２０２０年に亡くなった志村けんさんに可愛がられたことを振り返って目を細めた。大悟は「結局、何でワシのこと可愛がってくれたんですか？って聞けずじまいのままなんですけど…。でも何となくですけど。最初に番組に呼んでいただいて、そこでネタ披露して。師匠がスゴいそのネタを気に入って