国際ボクシング連盟（ＩＢＦ）フライ級タイトルマッチ（６日・愛知県国際展示場）の前日計量が５日、愛知県常滑市で行われ、王者の矢吹正道（３３）（緑）は５０・７キロ、同級３位のレネ・カリスト（メキシコ）は５０・５キロでともに１回でパスした。２度目の防衛を目指す矢吹は記者会見で、「防衛戦というつもりは全くなく、強い選手にしっかり勝つということだけを思ってリングに上がる。チャレンジャーの気持ちでしっかり