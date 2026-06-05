お笑いトリオ「我が家」の坪倉由幸（48）が5日、自身のインスタグラムを更新。ハマっている植物栽培での一コマを披露した。ラジオ番組などで観葉植物の栽培にハマっていることを明かしている坪倉。この日は「いったん発毛のことは忘れますんでどうか発根のほうをよろしくお願いします」と、水耕栽培する多肉植物に手を合わせて拝む姿を公開した。この投稿を受け、坪倉の頭頂部が気になるファンからは「めっちゃ笑ってしもた