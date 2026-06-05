東京・足立区で帰宅中だった20代の女性の背後から暴行を加えバッグを奪ったとして会社員で47歳の男が逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者高橋哲也容疑者（47）は4月、足立区東綾瀬で帰宅中だった20代の女性に殴るなどの暴行を加え現金などが入ったバッグを奪った疑いがもたれています。警視庁によりますと、2人に面識はなく高橋容疑者は500メートルほど女性のあとをつけた後、後ろから首を殴って倒し近くの駐車場に引