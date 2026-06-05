編集者の箕輪厚介氏が５日、Ｘを更新。サッカー日本代表にＤＦ吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）が緊急招集されたことに言及した。北中米Ｗ杯は１１日開幕。吉田はサポートプレーヤーとして合流する。箕輪氏は吉田合流の記事を引用し、「メンタルサポート要員何人いるんだろ。漫画の最終回みたい。思い出作り修学旅行ジャパンにならないことを祈る」と首を傾げた。過去にサッカー専門誌の副編集長をしていたと明かし、