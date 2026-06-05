【モデルプレス＝2026/06/05】フリーアナウンサーの青木裕子が6月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開した。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「玉子焼きの詰め方がおしゃれ」鮭を使った手作り弁当◆青木裕子、手作り弁当公開青木は「お弁当」と記し、手作りの弁当を公開。長細い2段の弁当箱の片方に海苔が敷き詰められたご飯、もう片方には「鮭バター醤油味」をメインに卵焼き、ピーマンの副菜などが詰め