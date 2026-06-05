テクニカルポイント ユーロポンド、０．８６－０．８７での保ち合い 0.8735エンベロープ1%上限（10日間） 0.8703ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.8703200日移動平均 0.8700一目均衡表・雲（上限） 0.8679100日移動平均 0.8676一目均衡表・雲（下限） 0.8674一目均衡表・基準線 0.865821日移動平均 0.8651現値 0.8650一目均衡表・転換線 0.864910日移動平均