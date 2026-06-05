主要通貨は狭いレンジでの推移に終始＝東京為替概況 ドル円は狭いレンジでの推移となった。朝からのレンジは159.90－160.04円の14銭にとどまっている。ユーロドルのレンジは1.1610－1.1619ドルのわずか9ポイントとなっており、主要通貨は落ち着いた動きが続いた。ポンドドルも1.3416－1.3432ドルの16ポイントレンジにとどまっている。 米国とイランの和平協議について、イランの凍結資産解除に