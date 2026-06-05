栃木県上三川町で強盗殺人事件が起きるなど、匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」が関与する事件が相次ぐ中、警察庁などは「闇バイトは必ず捕まる」として、少年らにけっして応募しないよう訴えています。警察庁と文部科学省、こども家庭庁は5日、未成年が「闇バイト」などを通じて「トクリュウ」に関与し、凶悪な事件を起こすケースが相次いでいることから、「闇バイトで人生を棒に振らないために知っておくべき5つのこと」を