プロ野球・阪神の佐藤輝明選手が連続試合安打を14でストップもずば抜けた成績を記録しています。5月16日の広島戦を皮切りにヒットを重ねてきた佐藤選手。5月19日の中日戦では3打数3安打、1本塁打、3打点をマークするなど14試合で6度のマルチ安打を記録していました。この期間で打率.407、5本塁打、11打点記録しています。一気に成績をあげ、今季は打率.367、15本塁打、41打点でトップに君臨しています。▽セ・リーグ打者成績【打率