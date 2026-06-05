◇東京六大学野球春季フレッシュトーナメント第2日予選リーグ明大4―4立大（2026年6月5日神宮）秋にV奪還をかける明大に明るい材料が登場した。立大戦の9回に登板したのが武藤陽世（2年＝仙台育英）。今季、最も期待されながら昨年9月に痛めた左肩痛が長引きベンチ入りすら叶わなかった。「思った以上に痛みが長引いてしまいました。4月からやっと投球を始めたことろです。同期の平嶋らが投げてる姿を見ながら焦らずに