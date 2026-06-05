大阪・関西テレビ（カンテレ）の橋本和花子アナウンサーが２日、自身のＸを更新。自身の少女時代の写真をアップし、反響を集めた。橋本は自身の名前の由来について「ひとを『和』ます、『花』のような女性になってほしい〜です和まし系とは程遠い人間に育ちましたが、、笑」と記述。少女時代の３枚の写真も公開した。そのうち一枚は変顔写真も。フォロワーからは「和ませていると思いますよ」「小さいときから変顔の素質が