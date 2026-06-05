タレント上沼恵美子（71）が5日放送のABC「おはようパーソナリティ古川昌希です」（金曜6・30）にゲスト出演。人生相談の極意を語った。週刊文春で人生相談コーナーを担当していた上沼。書籍も出版されたが、「タレントって大体口実筆記。口で伝えてライターさんに書いてもらうんだけど、私はほんまに自分で頭皮に冷や汗かきながら執筆してたんです」とアピールした。古川アナに「上沼さんならではのひと味違うアドバイス」