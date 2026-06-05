NCTを脱退したMARK（マーク＝26）が、新事務所「Upper Room（アッパールーム）」を設立した。同事務所は4日「マークが音楽とビジョン、そして今後展開するさまざまなプロジェクトの出発点となるクリエーティブカンパニー『Upper Room』を正式に立ち上げた」と発表した。韓国のテレビ局JTBCは5日「同事務所は、マークが信頼を築いてきた仲間たちとともに設立したクリエーティブカンパニー。音楽を中心に映像、ビジュアル、パフォー