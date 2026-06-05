サンアントニオ・スパーズは、6月4日（現地時間3日、日付は以下同）にフロストバンク・センターで行われたニューヨーク・ニックスとの「NBAファイナル2026」第1戦を、95－105で落として黒星発進となった。 ニックスのディフェンスの前にフィールドゴール成功率36.0パーセント（32／89）、3ポイントシュート成功率25.6パーセント（11／43）に終わり、今年のプ