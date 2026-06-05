日本代表MF鎌田大地(クリスタル・パレス)は今季、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)を制し、2021-22シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)に続いて自身2度目の欧州タイトルを獲得した。決勝戦が5月27日に行われたため、31日のアイスランド戦には参加しておらず、モンテレイでの事前キャンプから本格合流。近年、凄みを増し続ける“勝負強さ”を引っさげ、カタールW杯に続いて2度目の夢舞台に臨む。鎌田は昨季、新たに加入したクリス