尊敬する先輩と再び日の丸を背負う。4日、北中米ワールドカップに臨む日本代表にDF吉田麻也が「サポートプレーヤー」として合流することが決定。DF菅原由勢(ブレーメン)は名古屋グランパスの大先輩の再合流に「すごくチームのことを考えてくれているし、すごくありがたい」と感謝を述べた。吉田は5月下旬の国内合宿から同月末のアイスランド戦まで帯同。同試合で先発出場し、「(代表)引退ではなく一区切り」という位置づけで約