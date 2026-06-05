6月5日、仙台89ERSは、新沼康生と2026－27シーズンの選手契約継続に合意したことを発表した。 23歳の新沼は東京都出身で、194センチ94キロのスモールフォワード。2024－25シーズンに日本大学から特別指定選手として仙台に加入した。今シーズンはB1リーグ戦27試合に出場し、1試合平均0.7得点、0.4リバウンド、0.1アシストを記録した。 出場機会は限られたものの、ベ