茨城ロボッツは6月5日、福澤晃平との選手契約が合意に至ったことを発表した。2026－27シーズンの1年契約となる。 4月に33歳の誕生日を迎えた福澤は、177センチ76キロのポイントガード兼シューティングガード。東海大学付属第三高校（現東海大学付属諏訪高校）、関西大学を経て、ファイティングイーグルス名古屋でキャリアをスタートさせた。2018－19シーズンに茨城