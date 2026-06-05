双葉電子工業が後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろに、「政策保有株式の縮減目標」を設定し、３０年３月末までに連結純資産に占める割合を１０％未満まで縮減すると発表。それに伴い政策保有株式の一部を売却するのに伴い、２９年９月末までに投資有価証券売却益約２６億円を計上するとしたことが好材料視されている。２７年３月期では約７億円を見込んでおり、業績予想には織り込み済みだが、修正が生じる場合