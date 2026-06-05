５日の債券市場で、先物中心限月６月限は反発した。前日の米国市場で長期債相場が上昇（金利は低下）したことが支えとなったが、買い上がる姿勢は限られた。 イスラエルとレバノンが停戦で合意したと伝わった。これを受け米原油先物相場が下落。インフレ懸念の後退を背景に米長期金利が低下した。円債市場では日本時間５日夜に米雇用統計の公表を控え、ポジションを一方向に傾けにくい地合いにあって、様子見ムードが