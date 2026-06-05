ＡＩメカテック＝一時ストップ高。同社は半導体パッケージや半導体プロセスの製造システムのほか、光学系デバイス分野でも事業を展開。ＡＩ用の先端半導体関連で顧客の投資が拡大するなか、ウエハーレベルパッケージ（ＷＬＰ）向けのＴＢ／ＤＢ（テンポラリーボンダー／デボンダー）装置や、ＰＬＰ（パネルレベルパッケージ）向けのＴＢ／ＤＢ装置の受注が好調で、５月１５日に発表し