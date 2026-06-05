スウェーデン代表のFWアレクサンデル・イサクが、4日の国際親善試合・ギリシャ代表戦(△2-2)でFWビクトル・ギェケレシュが危険なタックルを受けたシーンに苦言を呈した。現地紙『スポーツ・ブラデット』が伝えている。この試合の前半19分、ギェケレシュが中盤をドリブルで進むとDFパナギオティス・レトソスに後方からスライディングタックルを受けた。スライディングの直接ダメージを受けただけでなく、あわや両脚で蟹挟みされ