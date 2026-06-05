栃木シティは5日、FWダヴィド・モーベルグ(32)が今季限りで契約満了になると発表した。モーベルグは2022年から1年半浦和レッズに所属し、10番を背負った元スウェーデン代表。母国でのプレーを経て今季栃木Cに加入した。今季は12試合1得点だった。モーベルグはクラブを通じて「人生には短くても特別な瞬間があります。私にとって、この時間はまさにそんな瞬間でした。栃木シティの皆さん、そして私と家族を温かく迎え入れ、ま