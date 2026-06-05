BTSのJUNG KOOK（ジョングク）とSEVENTEEN（セブンティーン）のMINGYU（ミンギュ）が東京で並んだ2ショットが公開され、大きな話題を集めている。 【動画】BTSジョングクとSEVNTEENミンギュの華麗な2ショット①～③【動画】インタビューや撮影に答える2人①～④ ■BTSジョングク＆SEVNTEENミンギュ、原宿に降臨！ ふたりは6月4日、東京・原宿のCalvin Klein（カルバン・クライ