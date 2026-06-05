【写真＆動画】阿部亮平のスマートなスーツの着こなし Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramのストーリーズを更新。『ZIP!』（日本テレビ系）のオフショットを公開し、注目を集めている。 ■阿部亮平『ZIP!』スタジオでスーツ姿を披露 阿部は「ZIP! ありがとうございました 行ってらっしゃ～い」とつづり、1枚の写真を投稿した。 公開されたのは、『ZIP!』のセット前で撮影された全身