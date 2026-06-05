エターナルホスピタリティグループ [東証Ｐ] が6月5日大引け後(15:30)に決算を発表。26年7月期第3四半期累計(25年8月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比20.4％増の23.9億円に伸びたが、通期計画の34.3億円に対する進捗率は69.7％にとどまり、5年平均（ただし赤字期を除く）の74.9％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-7月期(4Q)の連結経常利