日本スキー場開発 [東証Ｇ] が6月5日大引け後(15:30)に決算を発表。26年7月期第3四半期累計(25年8月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比3.7％減の27.3億円に減り、通期計画の22.6億円に対する進捗率が121.0％とすでに上回ったが、5年平均（ただし赤字期を除く）の146.3％を下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-7月期(4Q)の連結経常損益は4.7億円の赤字