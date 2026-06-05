サクサ [東証Ｓ] が6月5日大引け後(15:30)に非開示だった業績見通しを発表。27年3月期の業績予想は連結経常利益が前期比48.4％減の11億円に落ち込む見通しと発表した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2027年3月期連結業績予想につきましては、2026年２月27日付公表しました「2024-2026 中期経営計画の見直しならびに事業構造変革委員会の設置について」において、中期経営計画を戦略的に見直す必要