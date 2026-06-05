5日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数1026、値下がり銘柄数374と、値上がりが優勢だった。 個別ではＦＤＫがストップ高。ＡＩメカテックは一時ストップ高と値を飛ばした。デュアルタップ、ニッポン高度紙工業、イーソル、北興化学工業、オハラなど18銘柄は年初来高値を更新。ＴＢグループ、ｕｎｂａｎｋｅｄ、菊池製作所、インスペック、日本ギア工業は値上がり率上位に買われた。 一方