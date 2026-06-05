5日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数440、値下がり銘柄数125と、値上がりが優勢だった。 個別ではジーネクスト、ＣＩＮＣ、ＶＡＬＵＥＮＥＸがストップ高。中村超硬、スリー・ディー・マトリックスは一時ストップ高と値を飛ばした。イオレ、ユニフォームネクスト、ムービン・ストラテジック・キャリア、ヌーラボ、ＨＰＣシステムズなど9銘柄は年初来高値を更新。ア