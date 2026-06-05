5日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比1.9％増の4926億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同7.9％増の3750億円だった。 個別ではＳｉｍｐｌｅ－ＸＮＹダウジョーンズ・インデックス 、ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー） 、ＮＥＸＴ銀行 、ＭＡＸＩＳＮＹダウ上