天安門事件に関するNHK海外放送のニュースが中断されたテレビの画面＝2025年6月4日、北京（共同）【香港共同】中国共産党・政府が民主化運動を武力弾圧した1989年の天安門事件から37年だった4日、中国本土で交流サイト（SNS）の検閲が強化された。発生年を表す「89」という数字が対象となり、事件と無関係の米人気歌手テイラー・スウィフトさんのアルバム「1989」に関する投稿も制限された。香港紙、明報が5日報じた。天安門事