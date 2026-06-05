NPB(日本野球機構)は5日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第10回中間発表を行いました。捕手部門で2位のヤクルトの古賀優大選手がトップの阪神・坂本誠志郎選手に前回約6000票差から約2,500票差に迫りました。また、遊撃手部門でも2位の中日・村松開人選手がトップのヤクルト・長岡秀樹選手に約3,400票差としています。一塁手部門トップの阪神・大山悠輔選手がセ・リーグ3人目の20万票突破となっ