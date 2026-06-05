2026Ç¯¤«¤é?¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×?¤ËÆþ¤Ã¤¿3¿ÍÁÈ¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖPerfume¡×¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Perfume ¡Û¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¾Ð´é?±Ç²è¤Ë¤³¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤è?¥Õ¥©¥í¥ï¡¼´¶Ã²¡ÖÀ¼¤¬½Ð¤½¤¦¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¡×¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖPerfume¡È¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡É-25 years Document-¡×¤ÈÀä»¿¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤è