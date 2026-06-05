記者会見する福井県美浜町の戸嶋秀樹町長＝5日午前、美浜町役場政府が廃炉原発の建て替えの数値目標を示したことについて、美浜原発が立地する福井県美浜町の戸嶋秀樹町長は「中東情勢に直面する中で、エネルギーの確保は国の存立の命題。規模が示されるのは政策を進める上で重要だ」と理解を示した。5日、記者会見で報道陣の質問に答えた。美浜原発を巡っては、関西電力が昨年7月、新設に向けた調査方針を表明。戸嶋町長は調