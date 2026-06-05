山崎賢人主演の映画「キングダム魂の決戦」（７月１７日公開）のワールドプレミアが２日に東京都内で行われ、豪華キャストが集まった中で、佐久間由衣（３１）の圧倒的な姿が話題になっている。身長１７０ｃｍ、夫は綾野剛。黒髪と金髪をコントラストさせたショート髪、白シャツに細身の黒のロングスカート＆ヒール姿でレッドカーペットに登場した。透明感の美しいビジュと、腰の高さが際立っていた。映画では趙国宰相李