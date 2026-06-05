栃木県上三川（かみのかわ）町の民家で起きた強盗殺人事件で、殺害された住人の富山英子さん（６９）の息子２人を殺そうとしたとして、栃木・神奈川両県警の合同捜査本部は５日、相模原市の男子高校生（１６）を強盗殺人未遂容疑で再逮捕した。男子高校生は、富山さんを殺害したとして、相模原市と川崎市のいずれも１６歳の男子高校生３人と、横浜市港北区の無職竹前海斗（２８）、妻の美結（２５）両容疑者の５人とともに強盗