お笑いコンビ「エルフ」のはる（29）が5日までに自身のインスタグラムを更新。芸人仲間から誕生日をお祝いされた様子を投稿した。自身のインスタグラムで「先日誕生日だった嶋佐さんと私の早めの誕生日を大好きな人達に祝って頂きました！！！」とつづり始めた。「幸せすぎますし嬉しすぎる。。。」と芸人仲間の四千頭身・石橋遼大、ニューヨーク・嶋佐和也、紅しょうが・稲田美紀、ヒコロヒー、霜降り明星・せいやとの誕生