気温や湿度が上がる初夏は、まとめ髪の出番が増える季節。ひとつ結びやお団子ヘアは手軽な一方で、「なんだか生活感が出る」「以前よりアカ抜けない」と感じることもあるのではないでしょうか？実は大人世代のまとめ髪は、結ぶ位置や後れ毛の量よりも“後頭部のシルエット”が印象を左右します。2026年初夏は作り込みすぎない自然なヘアスタイルがトレンド。だからこそ、横から見たときの丸みや奥行きが重要になっています。後頭部