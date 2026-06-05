男性は本命相手に対して、“話の聞き方”が自然と変わっていくもの。例えば、同じ話をしてしまった時に「それ前も聞いたよ」と流す男性もいれば、ちゃんと付き合ってくれる男性もいるでしょう。この会話への向き合い方の違いこそ、本命サインなのです。“話の内容”より“話しているあなた”に興味がある男性は本命相手には、情報そのものだけで会話を聞いていません。何を話しているかだけでなく、どんな気持ちで話しているのかに