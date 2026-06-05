「休日はしっかり休んだはずなのに疲れが残ったまま…」そんな感覚はありませんか？40代以降は、仕事や家事、人間関係などによって疲労が蓄積しやすくなる一方で、休日の過ごし方によっては、疲れを翌週へ持ち越してしまうことも。最近の健康トレンドでは、“休みの日に頑張る”より、“上手に回復する”ことが重視されています。そこで今回は、40代・50代が見直したい休日の過ごし方についてチェックしてみましょう。休日を予定で