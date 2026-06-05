「俺だったら、なに悪口言ってもいいっていう風に思ってんだろうね。俺にクソリプで絡んでくる奴らと一緒だから、メンタリティが。ダメだから、普通」こう声を荒げたのは、実業家の“ホリエモン”こと堀江貴文氏（53）。6月3日に更新されたYouTubeの経営エンターテイメント番組『REAL VALUE』で、人気ラーメン系YouTuber・SUSURU（33）に不満を爆発させたのだ。「番組では、『REAL VALUE』と格闘技大会『BreakingDown』の演出・プ