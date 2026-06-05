是枝裕和監督の映画最新作『箱の中の羊』より、ダブル主演の綾瀬はるか＆大悟（千鳥）らキャスト陣と是枝組のあたたかな撮影現場を映したメイキング写真＆オフショットが一挙公開された。【写真】〓木里夢のかわいすぎるアップショット（ほか13枚）本作で描かれるのは、“少し先の未来”の“夫婦”そして“家族”の物語。子供を亡くした夫婦が迎え入れたのは、息子の姿をしたヒューマノイド。止まっていた家族としての時間が再