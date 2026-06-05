鈴木福とあのがダブル主演を務めるドラマ『惡の華（あくのはな）』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時）の第9話が4日深夜に放送され、春日（鈴木）がある人物と再会すると、ネット上には「まさか」「表情やばい」「鳥肌止まらない」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】ネットを恐怖させたまさかの人物『惡の華』第9話より夏祭り会場での“事件”から3年後、埼玉の団地へ引っ